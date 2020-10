Trzaskowski stawia na Wspólną Polskę

Innym projektem w ramach ruchu Wspólna Polska (nazwa to nawiązanie do hasła wyborczego Trzaskowskiego w kampanii prezydenckiej) będzie obywatelski projekt ustawy, która ma doprowadzić do wyrównania subwencji oświatowej, co z kolei będzie wsparciem dla samorządów. A pakiet szerszych zmian w edukacji obecny prezydent Warszawy nazwał programem „Nowoczesna szkoła”.

Jak deklarował, jego przedsięwzięcie ma przyczynić się do profesjonalizacji opozycji i dostarczenia jej różnych, skutecznych narzędzi do walki z PiS. Tak by przebiegała na innych zasadach niż w poprzednich wyborach. – Czas sprofesjonalizować politykę, wyposażyć opozycję w wiedzę oraz instrumenty konieczne do wygrywania wyborów, zaplecze analityczne, platformy internetowe, bazy danych, instrumenty potrzebne do odkłamywania propagandowej machiny władzy – mówił prezydent. Jak też zapewniał, do ruchu zapisało się już ponad 10 tys. osób.