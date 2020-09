Nowy gabinet będzie rozbijał silosy

Lider PiS Jarosław Kaczyński stanie na czele komitetu, który będzie formułować politykę w zakresie bezpieczeństwa (roboczo zwanym komitetem ds. bezpieczeństwa, nazwa docelowo zostanie zmieniona). Będzie on składał się z ministrów sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i obrony. To ma sprawić, że planowane kolejne zmiany w wymiarze sprawiedliwości będą przeprowadzane i wykonywane tak, jak chce tego PiS i Kaczyński – słyszymy z partii rządzącej.

Podczas spotkania władze PiS miały omawiać efekty rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z liderem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą. Jak wynika z naszych rozmów, nowa umowa koalicyjna może być podpisana w najbliższych dniach. To otworzy formalnie sprawę zmian w rządzie, bo obecnie zapisano, że koalicjanci obsadzają dwa ministerstwa. Teraz będzie to jedno ministerstwo i jedno stanowisko w KPRM.

Zastrzeżeń nie zgłasza Porozumienie Jarosława Gowina. Jego lider stwierdził, że negocjacje z PiS po stronie jego formacji zakończyły się pomyślnie. – Jeżeli chodzi o nową umowę koalicyjną, wszystkie znaki zapytania, które pojawiły się w trakcie debat między Porozumieniem a PiS-em, zniknęły. Osiągnęliśmy stuprocentową zgodę co do tego, jak ma wyglądać rola Porozumienia w przyszłym rządzie – tłumaczył w czwartek Gowin, który obejmie najpewniej Ministerstwo Rozwoju. Jak już pisała „Rzeczpospolita” Ministerstwo Nauki zostanie najprawdopodobniej połączone z resortem edukacji, a ministrem będzie członek PiS.

Swoje wersje

W Zjednoczonej Prawicy trwa intensywne przekonywanie i „opowiadanie” tego, co znaczą wydarzenia ostatnich dni. Politycy Solidarnej Polski podkreślają, że są zadowoleni z przebiegu wypadków, a PiS nie udało się rozbić spoistości formacji w trakcie kluczowych dni kryzysu. – Osiągnęliśmy zamierzone cele – przekonują politycy partii Solidarnej Polski. Jak dodają, wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego wpływa niekorzystnie na pozycję polityczną premiera Mateusza Morawieckiego. Rozmówcy z PiS podkreślają, że utworzenie komitetu na czele z Kaczyńskim bardzo mocno i niekorzystnie wpłynie za to na swobodę działania samego Ziobry. Zmieni się też częściowo środek ciężkości polityki – z Nowogrodzkiej do KPRM.