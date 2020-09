Sawicki: Pamiętamy jak skończyła Samoobrona na współpracy z PiS

Sawicki był pytany o ewentualną koalicję PSL z PiS-em. Kilka dni temu poseł Koalicji Polskiej (PSL i Kukiz'15), Jarosław Sachajko stwierdził, że jego formacja powinna pójść na współpracę z PiS, ponieważ w ten sposób mogłaby realizować swój program.

- My w Koalicji Polskiej szanujemy własną podmiotowość. Jeśli Paweł Kukiz i Jarosław Sachajko zdecydowali, że trzeba zmieniać Polskę z Jarosławem Kaczyńskim i z PiS, to oczywiście my nie będziemy ich trzymać na siłę i nie będziemy tego bronić - stwierdził Sawicki pytany o tę wypowiedź.

Jednocześnie polityk PSL podkreślił, że jego ugrupowanie "nie wybiera się na współpracę i rządzenie z PiS".