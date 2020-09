Marek Jurek: Mam ogromny żal do prof. Łętowskiej

Jurek, pytany o to, czy chciałby pełnić tę funkcję, odparł, że kandydatem na RPO jest osoba, którą wskaże marszałek Sejmu albo klub poselski. Z nim na ten temat nikt nie rozmawiał.

Jednak, ponieważ "generalnie uważa ten urząd i tę problematykę za bardzo ważną", Jurek docenia i dziękuje za to, że mówią o nim w tym kontekście osoby, które sam ceni.

Były marszałek Sejmu ocenia krytycznie osoby, które ostatnio pełniły tę funkcję. Jego zdaniem działania Adama Bodnara (który co prawda swoją kadencję skończył 9 września, ale nadal pełni urząd, bo nie wybrano nowego RPO - red.) wpisują się w "agresywna retorykę lewicy".

Marek Jurek skrytykował też prof. Ewę Łętowską, która była Rzecznikiem Praw Obywatelskich w latach 1988-1992, mówiąc, że ma do niej "ogromny żal".

- Mam ogromny żal do tego, w jaki sposób na przykład pani profesor Ewa Łętowska mówiła o prawie do ochrony życia. Proszę sięgnąć do jej wywiadu z Cezarym Michalskim - w jaki sposób człowiek, który uchodzi za autorytet w dziedzinie praw obywatelskich może o tych sprawach mówić - stwierdził Jurek.

[W rozmowie z Cezarym Michalskim dla "Krytyki Politycznej" w 2013 roku prof. Ewa Łętowska mówiła m.in., że dla niej "pełna ochrona prawna życia ludzkiego, na gruncie obowiązującego prawa, zaczyna się od momentu narodzin. Tak jak pełnoletniość i wynikające z niej prawa zaczynają się od 18-tego roku życia". Mówiła także, że nawet Kodeks kanoniczny rozróżnia między zabójstwem człowieka i przerwaniem ciąży, i podkreślała, że "w obowiązującym prawie zarodek, zygota, jakakolwiek 'istota poczęta' nie jest tożsama z człowiekiem objętym ochroną prawną od chwili urodzenia do śmierci" ("Krytyka Polityczna", 23 lipca 20140) - red.].