Trzaskowski: Zaplecze polityczne Dudy nie darzy go szacunkiem

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, odniósł się do okresu urzędowania Andrzeja Dudy na konferencji prasowej przy przejściu granicznym w Lubieszynie. Po rezygnacji wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ze startu w wyborach prezydenckich Trzaskowski uzyskał rekomendację swej partii i ma po ogłoszeniu kalendarza wyborczego i zebraniu 100 tys. podpisów zostać oficjalnym kandydatem PO w wyborach.

– Niestety nad Pałacem Prezydenckim przez cały czas powiewała biała flaga - powiedział o pięciu latach pełnienia funkcji prezydenta przez Andrzeja Dudę.

- Pan prezydent nie wykazywał się żadną swoją własną inicjatywą - ocenił Trzaskowski. Dodał, że Duda obiecywał pomoc frankowiczom, a ostatnio "twarde i pryncypialne stanowisko względem telewizji publicznej". - I nic. Nie było ani jednej niezależnej inicjatywy pana prezydenta. Pan prezydent zachowywał się tak, jakby był całkowitym zakładnikiem jednej opcji politycznej - mówił wiceszef PO.

Trzaskowski dodał, że "biała flaga" nad Pałacem Prezydenckim jest "bardzo smutna" zwłaszcza "w momencie epidemii, kiedy potrzebujemy prezydenta aktywnego, który by stawał w obronie ludzi, proponował rozwiązania".

- Ale to, co mnie najbardziej smuci, to to, ze nawet jego zaplecze polityczne, do którego pan prezydent jest tak przywiązany, niestety nie darzy go szacunkiem, nie traktuje go poważnie. Tym samym narusza autorytet urzędu prezydenta Rzeczypospolitej, nad czym ja szczególnie ubolewam – stwierdził Rafał Trzaskowski.