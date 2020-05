Andrzej Duda: Rozpoczyna się budowa Baltic Pipe Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Jest bardzo dobra wiadomość dla Polski - i to nie tylko na najbliższy czas, ale wierzę też w to, że na dziesięciolecia. Rozpoczyna się budowa Baltic Pipe, czyli tego słynnego gazociągu, który płynie z szelfu bałtyckiego do Danii, a stamtąd na nasze wybrzeże - ogłosił w poniedziałek rano prezydent Andrzej Duda.