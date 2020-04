Antanas Valionis: PiS może wyprowadzić Polskę z Unii

Zareagowała na to „z przykrością” ambasada Polski w Wilnie. We wpisie na Facebooku nazwała wypowiedź Valionisa „niesprawiedliwą i jednostronną” i - przede wszystkim - uderzającą w strategiczne partnerstwo Polski i Litwy oraz korzystną dla tych, którzy „widzą pożytki w podziałach między członkami UE i NATO”. Ambasada przytoczyła też medialne zapewnienia premiera Mateusza Morawieckiego, że w PiS „nikt nie myśli” o występowaniu z UE.

- Polska rządzona przez PiS powoli zmierza w stronę niedemokratyczną, co zaczęło się od przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, a teraz to widać po przygotowaniach do wyborów prezydenckich. Ideologia partii rządzącej może doprowadzić w dłuższej perspektywie do Polexitu. Mimo że znaczna większość Polaków jest teraz za członkostwem w Unii Europejskiej - podkreśla dziś w rozmowie z naszą gazetą Valionis, były szef MSZ Litwy.

Gdyby Polska naprawdę wystąpiła z Unii, Litwa, a wraz z nią pozostałe państwa bałtyckie, Łotwa i Estonia, które odzyskaną niepodległością cieszą się od trzech dekad, byłyby geograficznie odcięte od reszty wspólnoty. Geografia w tej części świata ma kluczowe polityczne znaczenie.

Antanas Valionis uważa, że dla jego kraju byłoby niekorzystne nawet to, gdyby zrealizowałaby się wizja Unii dwóch prędkości: z pierwszą jechałaby strefa euro z własnym solidnym budżetem. - Taki był jeden z wariantów rozpatrywanych przez poprzednią Komisję Europejską, nie wiadomo, jak to rozwiąże obecna Komisja. Ale podążanie Polski, która nie jest i nie chce być w strefie euro, inną drogą niż Litwa, to dla nas problem - mówi były szef litewskiego MSZ.

Jeszcze większym problemem byłby Polexit. - Polski nikt nie wyrzuci, Bruksela nie ma takich mechanizmów. Ale UE to wspólnota nie tylko interesów, ale i wartości. I na dłuższą metę różnice w podejściu do wartości mogą skłonić Polaków do opuszczenia Unii. O ile mi wiadomo, nowa Komisja Europejska zamierza organizować dyskusję o przyszłości UE, coś podobnego do konwentu z lat 2002-2003, który przygotował projekt konstytucji Europy. Wtedy może się pojawić pomysł wpisania artykułu o usunięciu ze wspólnoty państw łamiących prawo unijne - dodaje.

Valionis został ambasadorem w Warszawie w czasie, gdy po wielu latach napięcia podpisano traktat polsko-litewski (niedawno, 26 kwietnia przypadała 26. rocznica). - Polonofobia była na Litwie silna, rozumieliśmy, że historia dzieli, ale wiedzieliśmy, że w naszym interesie jest partnerstwo z Polską, i to partnerstwo strategiczne - wspomina.

Jego zdaniem stosunki dwustronne, pogorszone w epoce prezydent Dalii Grybauskaite, znacznie się poprawiły. Chwali premiera Sauliusa Skvernelisa (rządzi ponad trzy lata), który dogaduje się z rządem PiS. I ma nadzieję, że zmiany wewnątrz Unii nie doprowadzą do rozejścia się dróg -Wilna i Warszawy.

- Obawy związane z antybrukselskim kursem PiS nie dręczą na Litwie tylko Valionisa, trudno powiedzieć na ile są powszechne, ale na pewno obecne w kręgach proeuropejskich liberałów. A samego Valionisa nie sposób uznać za niechętnego Polsce - mówi „Rzeczpospolitej” Andrzej Pukszto, politolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

- Dla Litwy ewentualne odejście Polski z UE byłoby bardzo niebezpieczne, szczególnie w kontekście nowej polityki imperialnej Moskwy - dodaje Pukszto.