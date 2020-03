Koronawirus: Słowacja ogłasza stan sytuacji nadzwyczajnej

Premier Peter Pellegrini oświadczył, że wprowadzenie stanu sytuacji nadzwyczajnej pozwoli władzom wymóc na przedsiębiorstwach sprzedaż państwu pewnych towarów. - Chcę, by firmy były zobligowane do dostarczania produktów, jeśli je posiadają - powiedział szef rządu. Dodając, że ma na myśli głównie środki medyczne wspomniał o słowackiej firmie posiadającą aparaty do wentylacji płuc, która rozważała ich sprzedaż do Polski.

Na Słowacji wprowadzono wcześniej dwutygodniowy zakaz organizowania imprez masowych. W wielu miejscach placówki edukacyjne zawiesiły działalność. Władze rozważają też wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich osób przyjeżdżających z zagranicy, a nie tylko z Chin, Włoch, Iranu i Korei Południowej.