Macierewicz: Biedroń jest syntezą komunizmu marksistowskiego i tęczowego

Zdaniem Macierewicza Stanisław Ciosek jest symbolem przejścia od komunizmu do postkomunizmu, ale tez znakiem, że powołując Cioska na to stanowisko Biedroń staje w szeregu państw, "które chcą się z Rosją porozumieć".

- Przy zmianie zewnętrznego nazewnictwa [oznacza to] utrzymanie tej samej relacji między Rosją i Polską. To ma być bardziej miękkie, ale spełniać tę samą funkcję geopolityczną - uważa Macierewicz.

Były szef MON jest przekonany, że deklaracja Biedronia padła świadomie w konkretnym momencie.

-Prezydent Francji na konferencji w Monachium bardzo wyraźnie powiedział, że Francja uważa USA za zagrożenie do pokoju światowego, że będzie za wszelką cenę dążyła do porozumienia z Rosją - mówił Macierewicz. - Robert Biedroń chce znaleźć się na rosyjskiej linii, to bardzo niebezpieczne dla Polski.

Macierewicz dodał, że Biedroń powinien się wstydzić takiego doradcy.