PILNE. Zmarł Hosni Mubarak. Były prezydent Egiptu miał 91 lat

Mubarak rządził Egiptem od 1981 do 2011 roku. Sprawował autokratyczne rządy w czasie których zwalczał islamistów i uczynił z Egiptu państwo policyjne.

Został odsunięty od władzy w czasie tzw. Arabskiej Wiosny.

W związku z protestami przeciwko jego rządom w 2011 roku Mubarak 10 lutego 2011 roku przekazał część swoich uprawnień wiceprezydentowi, a 13 kwietnia 2011 roku został aresztowany.

2 czerwca 2012 roku skazano go na dożywocie za udział w krwawym tłumieniu protestów w Egipcie. 13 stycznia 2013 roku sąd przyjął jego odwołanie od wyroku i nakazał ponowne przeprowadzenie procesu. 21 marca 2014 roku skazano go na trzy lata więzienia za sprzeniewierzenie środków publicznych. Mubarak odwołał się również od tego wyroku i 13 stycznia 2015 roku sąd kasacyjny unieważnił wyrok w tej sprawie. Ponownie uznano go winnym w 2014 roku - ale, ze względu na stan zdrowia Mubaraka, karę trzech lat więzienia odbywał w szpitalu wojskowym w Kairze.

2 marca 2017 roku Mubaraka uniewinniono od zarzutu współodpowiedzialności za śmierć demonstrantów podczas wydarzeń Arabskiej Wiosny. 24 marca 2017 roku wyszedł na wolność.