Włodzimierz Czarzasty: Mamy mocne struktury. Biedroń wejdzie do II tury

Włodzimierz Czarzasty w programie "Onet Rano” skomentował słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który w rozmowie z Wprost zadeklarował rozważenie podpisu pod ustawą o związkach partnerskich. - Związki partnerskie działają na polską prawicę, jak płachta na byka - stwierdził lider SLD. - Polska prawica utożsamia związki partnerskie wyłącznie ze związkami homoseksualnymi. Głównie gejowskimi i jeszcze te związki mają natychmiast adoptować dzieci. To jest tragedia cywilizacyjna dodał. - 29 proc. dzieci w Polsce rodzi się w związkach partnerskich. Wszyscy o tym zapominają. Prawo powinno być dostosowywane do życia. Jeżeli nikt nie jest krzywdzony, opluwany i nikomu to nie szkodzi, to dlaczego ludzie nie mają prawa żyć tak, jak chcą? Dlaczego muszą wziąć ślub, a najlepiej zrobić to w Kościele? Niech każdy robi, co chce - podkreślił Włodzimierz Czarzasty.

