Suski: W Polsce sędziowie mianowani byli wyjęci spod prawa

- Nie może być jak do tej pory, że sędziowie cokolwiek by nie zrobili, to się śmiali w nos - powiedział w Radiu Plus wiceszef klubu PiS Marek Suski, odnosząc się do ustawy dyscyplinującej.