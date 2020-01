Borowski: Prezydent już się nie czuje Europejczykiem rp.pl

Nierespektowanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE, wysyłanie Komisji Weneckiej do Muzeum Żołnierzy Wyklętych, mówienie, że to co robią, to jest parodia, że to są jakieś pyszałki, to wszystko oznacza, że pan prezydent Europejczykiem już się nie czuje - mówił w TVN24 senator PO Marek Borowski.