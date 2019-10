Przedwyborcze orędzie prezydenta. Andrzej Duda apeluje o pobicie rekordu frekwencji

W telewizyjnym wystąpieniu prezydent podkreślił, że niedzielne wybory do Sejmu i Senatu są "bardzo ważne" i dotykają "kluczowych dziedzin naszego życia". - Przez wiele tygodni ugrupowania polityczne przedstawiały swoje programy i propozycje. Kandydaci na posłów i senatorów mówili o swoich osiągnięciach. Podawali powody, dla których powinniśmy wybrać właśnie ich - przypomniał.

Andrzej Duda oświadczył, iż podczas "licznych spotkań z Polakami" często słyszy, że politycy powinni dotrzymywać złożonych obietnic, a do obywateli odnosić się z szacunkiem. - Właśnie to buduje zaufanie. Zaufanie, które jest niezbędne, aby zachować harmonijny rozwój naszej ojczyzny, by budować jej pomyślną przyszłość - zaznaczył.