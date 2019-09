Uczniowie atakują maczetami: Zamieszki w Papui

Z kolei w prowincji Jayapura grupa uczniów miała zaatakować żołnierza i policjantów maczetami. Siły bezpieczeństwa odpowiedziały ogniem. W wyniku ataku śmierć poniosły cztery osoby - zaatakowany żołnierz i trzech demonstrantów.

Do gwałtownych protestów miało dojść w wyniku wygłoszenia przez nauczyciela rasistowskich uwag pod adresem uczniów.

To kolejne w ostatnich tygodniach zamieszki w Papui. W sierpniu w prowincji tej dochodziło do regularnych starć protestujących z policją, która używała gazu łzawiącego, by rozpraszać demonstrantów. Również wówczas do zamieszek doszło w związku z oskarżeniami o rasizm.

Do zamieszek w sierpniu doszło po tym, jak indonezyjscy nacjonaliści oskarżyli studentów z uniwersytetu w Papui, że ci uszkodzili flagę narodową w czasie obchodów święta niepodległości. Studentów tych nacjonaliści określili mianem "małp", "świni" i "psów" - co doprowadziło do wybuchu przemocy w prowincji.

Teraz zamieszki miały wywołać rasistowskie uwagi skierowane pod adresem uczniów przez nauczyciela. Jednak policja z Papui zaprzecza tym doniesieniom twierdząc, że do zamieszek doszło w wyniku eskalacji starcia między uczniami z różnych szkół.

Papua, była holenderska prowincja, w 1961 roku ogłosiła niepodległość, ale w 1969 roku została anektowana przez Indonezję. Od tego czasu w Papui działa ruch separatystyczny domagający się oderwania od Indonezji.