Elżbieta Witek: NIK nie może działać bez prezesa

Sprawę komentowała dziś w Sejmie Elżbieta Witek. - Nie wiem jaki to będzie wniosek, nie wiem jak będzie przebiegała rozmowa, jakie będą argumenty, bo pamiętajmy, że Najwyższa Izba Kontroli jest organem państwa bardzo ważnym, który musi mieć ciągłość działania, w związku z czym muszę porozmawiać z panem prezesem Banasiem i zobaczyć co ma do powiedzenia. Na razie jesteśmy przed taką rozmową - powiedziała.

Marszałek Sejmu dodała, że nie dotarły do niej informacje w sprawie powiązań Banasia z przestępcami z Krakowa, gdy była szefową MSWiA. - Gdybym była dłużej w MSWiA z pewnością taka wiedza by do mnie docierała, ale naprawdę to był zbyt krótki czas, żebym ja się o tym dowiedziała. Proszę zobaczyć od kiedy CBA sprawdza oświadczenie majątkowe, ile to miesięcy trwa, skończy się w połowie października. Proszę wybaczyć, ale to nie jest tak, że szef MSWiA jest informowany o każdym jednym przypadku w ciągu dwóch miesięcy sprawowania swojej funkcji - skomentowała.