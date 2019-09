Iran zatrzymał tankowiec wiozący paliwo do ZEA

Statek miał transportować 250 tys. litrów paliwa do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do zatrzymania jednostki doszło w pobliżu Cieśniny Ormuz. Narodowość członków załogi nie została ujawniona.

Do zatrzymania statku doszło w momencie eskalacji napięć na linii Waszyngton-Teheran po ataku na instalacje naftowe firmy Aramco w Arabii Saudyjskiej . W wyniku ataku z 14 sierpnia ucierpiały produkcja i eksport saudyjskiej ropy, a ceny tego surowca na światowych rynkach wzrosły .

Jak podaje Reuters, Iran, który ze względu na dopłaty oraz niski kurs waluty ma jedne z najniższych cen paliw na świecie, walczy z szalejącym przemytem paliw drogą lądową do krajów z nim sąsiadujących oraz drogą morską do państw leżących nad Zatoką Perską.

Zatrzymanie statku w Zatoce Perskiej to kolejny taki incydent po tym, jak w maju charakteru bezwzględnego nabrały nałożone na Iran przez USA sankcje, wprowadzające m.in. embargo na import irańskiej ropy.

Stany Zjednoczone chcą doprowadzić do spadku eksportu ropy przez Iran do zera, aby wywrzeć ekonomiczną presję na Teheran i zmusić Iran do rozpoczęcia negocjacji w sprawie paktu nuklearnego. W maju 2018 r. USA jednostronnie wypowiedziały porozumienie nuklearne, zawarte w 2015 r. przez mocarstwa Zachodnie z Iranem. Prezydent USA Donald Trump domagał się wynegocjowania nowej umowy dotyczącej irańskiego programu nuklearnego, a także programu rakietowego.

W odpowiedzi na rozszerzenie sankcji przez USA Iran zagroził m.in. blokadą strategicznej Cieśniny Ormuz, co mogłoby zakłócić transport ropy z innych krajów Zatoki Perskiej.