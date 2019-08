Donald Tusk: Nie wybieram się do Polski na obchody wybuchu II wojny światowej

- Jeśli kogoś chce się widzieć, traktować go jako gościa, to powinno się go traktować poważnie - dodał były premier. Tusk przypomniał również, że gdy 10 lat temu organizował obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej to na Westerplatte pierwszy przemawiał prezydent Lech Kaczyński. - Był między nami spór, ale do głowy mi nie przyszło, by łamać zasady - powiedział.

Tusk komentował również odwołanie przyjazdu do Polski prezydenta USA Donalda Trumpa. - Polska nie jest najważniejszym priorytetem dla amerykańskiego prezydenta. Nie sądzę jednak, że kampania w Polsce wpłynęła na tę decyzję - ocenił.