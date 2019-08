Michał Kołodziejczak w partii Zgoda: w lipcu start, w sierpniu koniec

Michał Kołodziejczak 25 lipca zarejestrował partię Zgoda w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Deklarował wtedy, że jego ugrupowanie jest gotowe do samodzielnego startu w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Wcześniej w programie #RZECZoPOLITYCE mówił, że jego oferta polityczna skierowana jest do "rolników, przedsiębiorców, ludzi którzy 'mieszkają' w korporacjach" oraz "tych którzy dochodzą do tego, co mają, ciężką pracą". Wśród najważniejszych postulatów tworzonej przez siebie partii wymienił likwidację PIT, "odpowiednią" politykę mieszkaniową oraz oddłużenie Polaków.