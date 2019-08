Co Kaczyński mówił o lotach Tuska do Sopotu w 2011 r.?

Fogiel mówił, że w przypadku lotów Tuska, o których w 2011 roku pisał "Wprost", a rok później "Newsweek", "jeżeli podlegało to krytyce z punktu widzenia opinii publicznej, jak spotkaliśmy się teraz, to w porządku, ale nikt wówczas nie podważał uprawnień Prezesa Rady Ministrów do korzystania z transportu specjalnego i stąd mój apel do mediów o równe traktowanie wszystkich polityków".

A co w 2011 roku o lotach Tuska mówili czołowi politycy PiS? Rzeczywiście, tak jak mówił Fogiel, w zasadzie nie krytykowali Donalda Tuska za sam fakt latania rządowym samolotem do domu w Sopocie.

- Jeśli chodzi o latanie samolotem, to premier ma takie prawo. Każdy też ma prawo być w swoim domu, nie można przyjąć, że każdy kto jest premierem musi mieszkać w Warszawie - mówił po publikacji "Wprost" Jarosław Kaczyński. Dodał, że "on by z tego sprawy nie robił".

- Premier 40 milionowego kraju musi móc korzystać z lotnictwa rządowego - mówił z kolei Joachim Brudziński, który zarzucił Tuskowi jedynie to, że ten zapowiadał latanie tanimi liniami lotniczymi, co według Brudzińskiego było "szopką".

Tuska za loty rządowym samolotem do Sopotu skrytykował natomiast obecny szef PiS, Mariusz Błaszczak. Kiedy w 2012 roku tabloidy wyliczały, że łącznie loty Tuska rządowym samolotem kosztowały ponad 5 mln złotych, Błaszczak oburzał się, że "te pieniądze można by wydać na setki innych rzeczy, np. na upadające szpitale". W przypadku Tuska nie pojawiły się jednak zarzuty latania rządowym samolotem wraz z członkami rodziny.

W kontekście lotów Tuska do domu politycy PiS krytykowali go głównie za to, że do Sopotu miał latać często w czwartek popołudniu, a wracać dopiero w poniedziałek. - Bycie szefem rządu to ciężkie zajęcie, jeśli ktoś tego nie lubi, nie musi być premierem - ironizował Kaczyński.

Z kolei ówczesne Centrum Informacyjne Rządu, czy politycy PO bronili premiera w podobny sposób, w jaki teraz z lotów rządowym samolotem tłumaczył się Marek Kuchciński. "W czasie wizyt premiera na Pomorzu miały miejsce m.in. tak ważne wydarzenia, jak wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum II Wojny Światowej czy spotkanie z kandydatem na prezydenta USA" - tłumaczyło CIR. Z kolei Andrzej Halicki mówił, że "premier musi być mobilny i jest w pracy 24 godziny na dobę" oraz "szef rządu musi także móc szybko i w nadzwyczajnych sytuacjach dotrzeć do Warszawy".