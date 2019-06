Czarzasty zapowiada referendum w SLD w sprawie wyborów parlamentarnych

Podjęliśmy decyzję o zwołaniu referendum co do tego, w jaki sposób ostatecznie pójdziemy w wyborach do polskiego parlamentu - poinformował lider SLD Włodzimierz Czarzasty. Referendum odbędzie się 29 czerwca.

Czarzasty po posiedzeniu Rady Krajowej SLD powiedział, że jego partia jest zadowolona z kampanii do europarlamentu. - Uważamy że odpowiedzialność za wszystko to, co dobre i co złe spada równomiernie na wszystkich udziałowców tej koalicji, czyli na pięć partii. Kierunek dyskusji Rady Krajowej jest taki, że uważamy że powinniśmy kontynuować tę koalicję i to przedsięwzięcie, gdyż tworzenie jednego demokratycznego bloku jest według nas rozsądne - ocenił polityk, cytowany przez portal 300polityka.

Poniżej dalsza część artykułu

- My generalnie nie jesteśmy chętni w uczestniczeniu w jakiekolwiek formule, która jest budowana pod skrzydłami kogokolwiek. My jesteśmy partią podmiotową. My jesteśmy partią, która ma swoją tożsamość. My możemy współtworzyć jakąś koalicję, tak jak współtworzyliśmy i uważamy że nadal współtworzymy - bo jeszcze nie było spotkania wszystkich liderów - Koalicję Europejską - przekonywał Czarzasty.

Lider SLD dodał, że propozycję jego partii złożył Robert Biedroń. - Przypomnę że składaliśmy Biedroniowi i całej lewicy w Polsce propozycję współpracy i wspólnych list w wyborach samorządowych – ta propozycja została odrzucona. W wyborach do PE ta propozycja została również odrzucona. Rozumiem że policzyliśmy się i w tej chwili doszliśmy do wniosku, że 6 procent to nie 16 procent - mówił, nawiązując do wyników Wiosny w wyborach do PE.

- Ale jesteśmy partią otwartą. Będziemy rozmawiali, bo mamy w sumie masę empatii. Rozmawiamy ze wszystkimi, którzy są po stronie demokratycznej, więc będziemy rozmawiać z Biedroniem również. Jestem zresztą jutro z nim omówiony, również jestem umówiony z naszymi braćmi i siostrami z partii Zieloni, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy oddzielnie podejmowali różne decyzje, bo po prostu bardzo blisko ze sobą współpracujemy. To jedna rodzina - dodał Czarzasty.

Polityk dodał, że SLD ma "bardzo dobry stosunek i ciepły do partii Razem, do Marceliny Zawiszy i Adriana Zandberga". - Jest taka sytuacja, że widać z tego, a mówię to bez arogancji, mądrość jest potrzebna. Jeżeli mądrość jest potrzebna i ktoś puka do drzwi SLD, to te drzwi są otwarte - zapowiedział Czarzasty.