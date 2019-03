Erdogan: Walczyć z islamofobią jak z antysemityzmem

Przemawiając na nadzwyczajnym posiedzeniu Organizacji Współpracy Islamskiej, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że świat powinien walczyć z islamofobią tak samo intensywnie jak z "antysemityzmem po Holokauście".

Erdogan pochwalił jednocześnie premier Nowej Zelandii Jacindę Ardern za jej "empatię i reakcję na atak terrorystyczny", do którego doszło tydzień temu w Christchurch, w Nowej Zelandii.



Przed tygodniem 28-letni Australijczyk Brenton Tarrant, określający się jako "biały supremacjonista", uzbrojony w broń półautomatyczną, zaatakował muzułmanów modlących się w dwóch meczetach w Christchurch zabijając 50 osób i raniąc kolejnych 50.

Erdogan już wcześniej odnosił się do tego zamachu twierdząc, że Tarrant chciał zaatakować "jego i Turcję" i ujawniając, że Australijczyk w 2016 roku spędził w Turcji ponad miesiąc.

Prezydent Turcji mówił też, że jeśli Nowa Zelandia nie zadba o to, by Tarrant odpowiedział za swoją zbrodnię, on to zrobi.

Teraz Erdogan stwierdził, że Organizacja Współpracy Islamskiej "nie może być obojętna na wydarzenia, które zagrażają przyszłości ludzkości i całego świata islamu".

Prezydent Turcji odniósł się też do słów Donalda Trumpa, który wezwał do uznania, iż Wzgórza Golan są izraelskie. Erdogan stwierdził, że słowa Trumpa były "niefortunne".