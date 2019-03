Australia: Nacjonaliści prosili o pieniądze lobbystów z USA? Premier Australii Scott Morrison AFP

Premier Australii Scott Morrison oskarżył opozycyjną, nacjonalistyczną partię "Jeden Naród" (One Nation) o próbę "sprzedaży przepisów dotyczących prawa do posiadania broni w Australii temu, kto da najwięcej" po doniesieniach, że politycy One Nation prosili o datki amerykańskich lobbystów opowiadających się za jak najszerszym dostępem do broni.