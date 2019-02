"USA nie mogą najechać Wenezueli z terytorium Brazylii"

Wiceprezydent Brazylii, emerytowany generał Hamilton Mourao oświadczył, że w żadnych warunkach nie można pozwolić, by USA dokonały wojskowej inwazji na Wenezuelę z terytorium Brazylii.

W rozmowie z telewizją kablową Globo News Mourao powiedział, że Brazylia zrobi wszystko co może, aby uniknąć konfliktu z Wenezuelą.

Mourao udzielił wywiadu w czasie pobytu w Kolumbii, gdzie uczestniczył w spotkaniu Grupy z Limy - bloku krajów Ameryki Łacińskiej (i Kanady), której celem jest doprowadzenie do pokojowego rozwiązania wenezuelskiego kryzysu.

Tego samego dnia sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Nikołaj Patruszew, w rozmowie z agencją informacyjną RIA stwierdził, że według Rosji USA przygotowują się do interwencji wojskowej w Wenezueli.

W Wenezueli trwa kryzys polityczny, po tym jak 23 stycznia Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem. Guaido za głowę państwa uznały USA, większość krajów Ameryki Południowej, a także wiele krajów UE (w tym Polska). Maduro cieszy się poparciem m.in. Chin i Rosji.

Obecnie między władzą a opozycją trwa próba sił w kwestii przyjęcia przez Wenezuelę pomocy humanitarnej (głównie z USA). Guaido stara się doprowadzić do tego, by pomoc dotarła do Wenezueli, Maduro zatrzymuje ją jednak na granicy uznając udzielanie Caracas pomocy za pretekst do interwencji w tym kraju. Według Maduro w Wenezueli nie ma obecnie kryzysu humanitarnego wymagającego udzielania temu krajowi pomocy.

W ciągu ostatnich kilku lat z Wenezueli, nękanej potężnym kryzysem gospodarczym, spowodowanym spadkiem cen ropy na światowych rynkach i uzależnieniem wenezuelskiego państwa dobrobytu od zysków ze sprzedaży ropy, wyjechało nawet ok. 3 mln obywateli. W Wenezueli ma brakować podstawowych produktów - żywności i leków.

Od soboty na granicach Wenezueli z Kolumbią i Brazylią dochodzi do starć między blokującymi granice siłami bezpieczeństwa, a zwolennikami opozycji domagającymi się wpuszczenia konwojów z pomocą humanitarną do kraju.