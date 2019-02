Fiasko szczytu w Hanoi. Rozmowy zakończone przed czasem

"Szczery dialog" i "przyjazna rozmowa" - tak koreańskie media opisują pierwszą rozmowę między przywódcami Korei Płn. i Stanów Zjednoczonych.

Kim i Trump opuścili hotel Metropole, gdzie odbywała się rozmowa, wcześniej niż przewidywano.

Czytaj także: Kim Dzong Un nie odda rakiet

Podczas konferencji prasowej po rozmowie Donald Trump ocenił rozmowy jako "owocne". Powiedział, że Kim Dzong Un oczekiwał zniesienia wszystkich sankcji - "a tego nie mogliśmy zrobić", jak stwierdził Trump.

Amerykański prezydent relacjonował, że Kim jest gotów do denuklearyzacji, ale jedynie wybranych obszarów, ale "obiecał", że Korea Północna nie będzie przeprowadzać testów nuklearnych.

Rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders odmówiła informacji, czy dojdzie do wspólnego podpisania uzgodnień ze szczytu w Hanoi, zaś wiele wskazuje na to, że roboczy obiad, w który mieli uczestniczyć obaj przywódcy, został odwołany.

White House spokeswoman declined to say whether there would still be a joint signing ceremony at the end of the summit talks. In the meantime, it appears Trump and Kim's working lunch appears to be canceled. South Korea's KOSPI losing ground after schedule change #HanoiSummit

Sam Kim Dzong Un, zapytany wcześniej przez korespondenta Washington Post o to, czy na obecnym szczycie dojdzie do porozumienia, stwierdził: - Jest zbyt wcześnie, by o tym mówić, ale nie mogę powiedzieć, że jestem pesymistą. Mam wrażenie, że osiągniemy dobre rezultaty.

In a first, North Korean leader Kim Jong Un answered a foreign reporter’s question. When asked if he was confident about a deal at the summit, he said through an interpreter that it’s too early to tell, but that he’s not pessimistic. @pearswick gives his take on it. #TrumpKim pic.twitter.com/re1uNAL11I