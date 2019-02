Petru też dołącza do Koalicji Europejskiej. "Nie czas na podziały"

"Zarząd partii Teraz! podjął decyzję o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej" - poinformował szef ugrupowania Ryszard Petru.

W sobotę na swojej konwencji decyzję o dołączeniu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego do tworzonej przez Platformę Obywatelską Koalicji Europejskiej podjął Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wcześniej o zjednoczenie opozycji w ramach takiej Koalicji apelowali m.in. byli premierzy rządów SLD - Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka.

Dowiedz się więcej: SLD przystępuje do Koalicji Europejskiej

Dzień później o dołączeniu do Koalicji Europejskiej poinformowali Zieloni. "Podjęliśmy decyzję, która zdecyduje o losach Zielonych na lata. Mamy nadzieję, że będzie udana" - stwierdził Maciej Józefowicz, rzecznik partii.

Przeczytaj: Zieloni dołączają do Koalicji Europejskiej

Poniżej dalsza część artykułu

W poniedziałek taką samą decyzję podjął zarząd partii Teraz!, ugrupowania założonego przez Ryszarda Petru po jego odejściu z Nowoczesnej.

"Nie zgadzamy się na to, aby Polska tkwiła na peryferiach Unii Europejskiej i pozostała na stałe w grupie państw drugiej prędkości" - napisał w oświadczeniu Ryszard Petru. "2019 to rok zmiany. To czas na współdziałanie, to czas na realizację hasła „Zjednoczonej Opozycji”, które przyświecało protestującym przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Sejmem i Telewizją Polską" - dodał.

Petru ocenił, że "stawka jest jeszcze wyższa", niż w wyborach samorządowych. "Naszym celem jest wygranie wyborów do Parlamentu Europejskiego, a następnie jesiennych wyborów parlamentarnych" - napisał.

"Nie kryjemy różnic programowych. Jesteśmy różni, bo różne są poglądy naszych wyborców. Ale nie czas na podziały, gdy w Brukseli mogą reprezentować nas ludzie, którzy obrażają Europę i europejskie wartości. Musimy postawić na osoby, które wzmocnią znaczenie Polski - ludzi, z których będziemy dumni" - dodał Petru, apelując do innych ugrupowań o dołączenie do Koalicji.