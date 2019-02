VW: „Solidarność” zaprotestuje przeciwko politycznym naciskom koncernu Bloomberg

Nie wyobrażam sobie, by władze naszego koncernu w jakikolwiek sposób wpływały na to, jak pracownicy będą głosowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego – powiedział szef zakładowej „Solidarności” w Volkswagenie Poznań. To reakcja na artykuł w rp.pl.