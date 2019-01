Startuje nowy projekt Gwiazdowskiego. „Szukamy inwestorów”

"Wiadomość od Gwiazdowskiego" - pod takim hasłem startuje nowy projekt, który potencjalnie może mieć duży wpływ na kształt polityki w tym roku.

„Czy może powstać ruch, który spożytkuje wielką energię Polaków, topioną dziś w bezproduktywnych sporach partyjnych, w lawinie regulacji i podatków? Czy w końcu uda się zbudować silną gospodarkę – bo tylko silne gospodarczo kraje liczą się w Europie? Moim zdaniem odpowiedzi na te pytania brzmią: TAK. A Waszym? Rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy mogą przysłużyć się tej sprawie, a dziś trafiam do Was. Ilu nas jest? Policzmy się, stwórzmy razem tę społeczność” - pisze Robert Gwiazdowski na swojej stronie internetowej wiadomoscgwiazdowskiego.pl. Zachęca też do zostawiania swoich namiarów.

- Mam wiadomość. Kolega oddał mi weksel. Obiecał że go nie wypełni. Ci którzy czytali mojego starego bloga od razu wiedzą o co chodzi. W skrócie chodzi o to, że gdy zacząłem blogować, to nie jest żaden wstęp do żadnej polityki. A tak na wszelki wypadek pozwoliłem koledze wypełnić weksel, jakby mi jednak odbiło i postanowiłbym gdzieś kandydować. I właśnie obiecał mi, że go nie wypełni. Że ma dość tego co się dzieje - mówi w klipie wideo Gwiazdowski, przemawiając na tle plakatu z Ronaldem Reaganem. Zapowiada, że ma projekt nowej Konstytucji - Mamy projekt nowego systemu podatkowego, emerytalnego, reformy wymiaru sprawiedliwości. Projekt Polski w Europie. Szukamy inwestorów - dodaje.

Jak słyszymy, projekt ma wiele punktów stycznych z Bezpartyjnymi Samorządowcami, którzy myślą od dawna o wejściu do polityki ogólnokrajowej. Zwłaszcza po ich sukcesie w wyborach samorządowych. - Projekt Gwiazdowskiego może wspólnie z Bezpartyjnymi wystawić wspólne listy do PE i Sejmu - twierdzi nasz dobrze poinformowany rozmówca.

Gwiazdowski na swojej stronie informuje o serii spotkań. Pierwsze z nich w poniedziałek o 19:30 w Warszawie.