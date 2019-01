Paryż: Protestujący włamali się do ambasady Kamerunu i zdewastowali ją

Demonstranci w sobotę wieczorem wrzucali do sieci społecznościowych nagrania z protestu przed ambasadą, w trakcie której włamali się do pustej placówki w XVI dzielnicy Paryża i zdewastowali ją.

Policja wyrzuciła intruzów ich z budynku dwie godziny później. Protest kontynuowany był na ulicy, poza terenem ambasady. Świadek zdarzenia, okoliczny mieszkaniec, powiedział agencji AFP, że protestujący "przeskoczyli barierki i rozwalili drzwi".

Brigade Anti-Sardinard Takes Over #Cameroon Embassy in Paris https://t.co/bauZFhyGSq via @YouTube