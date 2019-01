USA: Najmłodsza kongresmenka w historii chce 70-proc. podatku dla najbogatszych

Alexandria Ocasio-Cortez, najmłodsza w historii kobieta wybrana do Kongresu USA, z przytupem rozpoczęła swoją kadencję, proponując wprowadzenie podatku dochodowego dla najbogatszych w wysokości 60 lub 70 procent.

29-letnia mieszkanka Nowego Jorku, jak sama podkreśla, jest córką rodziców pochodzących z klasy robotniczej. - Ludzie powinni płacić sprawiedliwą część podatków - powiedziała Demokratka w programie "60 minut" w CBS, który nie został jeszcze wyemitowany, ale stacja udostępniła jego fragmenty.

Propozycja Ocasio-Cortez jest częścią ambitnego planu podatkowego zwanego "Zielonym Nowym Ładem", którego celem jest wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Ocasio-Cortez zasugerowała opodatkowanie bardzo zamożnych zamożnych osób w wysokości nawet 70 procent ich dochodu w celu sfinansowania tego planu.

Kongresmenka nawiązuje przy tym do progresywnego systemu podatkowego, który obowiązywał w latach sześćdziesiątych, zanim prezydentem został Ronald Reagan. Najlepiej zarabiający płacili wówczas 70-procentowy podatek. Stopa ta następnie coraz bardziej spadała.

Ocasio-Cortez zaproponowała, by osoby zarabiające do 75 tys. dolarów płaciły podatek w wysokości 10-15 procent. Przy kolejnych dochodach byłby on stopniowo zwiększany, aż do 60 lub 70 procent.

- Nie oznacza to, że u osoby zarabiającej 10 mln dolarów wszystko byłoby opodatkowane według niezwykle wysokiej stawki. Ale oznacza to, że kiedy wspinasz się po tej drabinie, powinieneś płacić więcej - przekonywała.

Najwyższa stawka podatkowa wynosi obecnie w USA 37 procent, po reformach fiskalnych prezydenta Donalda Trumpa. Wcześniej było to 39,6 proc.

Choć propozycja młodej parlamentarzystki ma bardzo niewielkie szanse powodzenia, zdążyła już zyskać znaczące poparcie.

Analiza przeprowadzona przez "Washington Post" wykazała, że ??jeśli około 16 tys. Amerykanów, którzy zarabiają więcej niż 10 milionów dolarów, zapłacili 70 procent podatku dochodowego od wszelkich dochodów ponad ten poziom, rząd federalny zyskałby około 72 miliardy dolarów rocznie. Ale kwota ta byłaby prawdopodobnie znacznie niższa, ponieważ osoby znajdujące się w tym przedziale zwykle znajdują sposoby na uniknięcie opodatkowania.

Ocasio-Cortez zyskała tymczasem poparcie od samego Paula Krugmana, noblisty z 2008 roku. Skrytykował on "ciągłe wysiłki by przedstawić ją (kongresmenkę) jako osobę stukniętą i ignorantkę". - W kwestii podatkowej mówi ona tylko, co mówią dobrzy ekonomiści - dodał.