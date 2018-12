Węgry: Parlament przyjął "prawo o niewolnictwie"

Węgierski parlament większością 130 głosów przeciw 52 przegłosował przepisy, określane przez związki zawodowe i krytyków rządu jako "prawo o niewolnictwie". Przepisy te ułatwiają pracodawcom egzekwowanie nadgodzin od pracowników - pisze AP.

Opozycja próbowała uniemożliwić głosowanie m.in. blokując dostęp do parlamentarnej mównicy. Parlamentarzyści opozycji używali również gwizdków i syren by uniemożliwić przyjęcie przepisów. W pewnym momencie parlamentarzyści zaczęli śpiewać hymn narodowy co opóźniło głosowanie. Ostatecznie jednak przepisy zostały przyjęte.

Na mocy zmian w prawie pracownik na Węgrzech może maksymalnie w ciągu roku pracować 400 godzin ponad ustawowy czas pracy (przed zmianami - 250). Ustawa liberalizuje też inne przepisy prawa pracy. Ma to być odpowiedź na brak rąk do pracy na Węgrzech - informuje AP.

Ponadto ustawa wprowadza trzyletni okres rozliczeniowy za przepracowane nadgodziny i umożliwia pracownikom wyrażanie zgody na pracę w nadgodzinach w bezpośrednich kontaktach z pracodawcą, z pominięciem zbiorowego układu pracy i związków zawodowych.

Węgierskie prawo jednocześnie nadal zabrania, by w tygodniu pracownik pracował dłużej niż przez 48 godzin.

Rząd wyjaśnia, że elastyczność rynku pracy jest tym, czego chcą inwestorzy - m.in. niemieccy producenci samochodów, których fabryki działają na Węgrzech. Ponadto, jak podkreślają politycy rządzącego krajem Fideszu, pracownicy będą mogli zarobić więcej za pracę w nadgodzinach.

Opozycja zarzuca, iż przy głosowaniu nad przepisami doszło do błędów formalnych, a skrajnie prawicowy Jobbik zapowiada demonstrację i apeluje do prezydenta Janosa Adera, by ten nie podpisywał nowelizacji ustawy.

Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.