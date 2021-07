Nowa Zelandia: W dwa dni tyle deszczu co w miesiąc. Powodzie

Intensywne opady deszczu i gwałtowne burze nawiedzają Nową Zelandię od ok. dwóch miesięcy. W związku z sytuacją pogodową w Canterbury i Wellington wprowadzono stan wyjątkowy.

W niektórych częściach zachodniego wybrzeża Nowej Zelandii w jeden weekend spadło ok. 300 mm deszczu - tyle ile wynosi średnia miesięczna ilość opadów.

W wyniku gwałtownych opadów deszczu doszło do osunięci ziemi, wystąpienia rzek z brzegów, a blisko 2 tysiące mieszkańców terenów zagrożonych przez wodę, zostało ewakuowanych.

Paddocks on the West Coast flooding as a result of this weekend’s heavy rain. pic.twitter.com/ntD5HYWsOz