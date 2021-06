Rekordowe upały w Kanadzie. Fala zgonów seniorów

Policja podaje, że większość nagłych zgonów miała związek z upałami.

We wtorek w Kanadzie trzeci dzień z rzędu zanotowano rekordową temperaturę - w Lytton, w Kolumbii Brytyjskiej, termometry pokazały temperaturę 49,5 stopnia.

Przed obecnym tygodniem w Kanadzie nigdy nie zanotowano temperatury wyższej niż 45 stopni Celsjusza.

- Sprawdzajcie, co z waszymi sąsiadami, sprawdzajcie, co z członkami rodziny, sprawdzajcie, co z seniorami, których znacie - apeluje Mike Kalanj z policji w Vancouver.