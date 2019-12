Pisarka i reporterka Justyna Kopińska poleca w "Plusie Minusie".

Lubię czytać książki po raz drugi, trzeci, czwarty. Mam do nich intymny stosunek. Zapisuję na marginesach ołówkiem swoje myśli i spostrzeżenia. Dlatego nie pożyczam ich nikomu, bo traktuję je osobiście. Jedną z nich jest „Cesarz" Ryszarda Kapuścińskiego. Kapuściński walczył ze swoim redaktorem, żeby nie zmieniać zdań na długie i literackie, tak by całość była zagęszczeniem myśli. Każde słowo ma tam znaczenie. Pozwala rozmyślać nad tym, czy ludzie są niewolnikami, jak się odnajdują w systemie, kiedy czują się stłamszeni, a wreszcie kiedy jest im wszystko jedno i mogą podnieść bunt. Tytułem na całe życie jest też „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś" Marii Janion.









W związku z tym, że pisałam niedawno książkę „Obłęd", chciałabym polecić pozycję, którą przeczytałam, pracując nad nią. To „Psychopaci są wśród nas" Roberta D. Hare'a. W społeczeństwie żyje od 1 do 2 proc. osób, które nie mają empatii. Nie liczy się dla nich dobro drug...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" PROMOCJA 25% rabatu na kwartalną e-prenumeratę "Rzeczpospolitej" Pakiet Plus E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ