Kombinowanie nad surową rybą materiały prasowe

Michał Zacharzewski

Dobra gra imprezowa to gra o prostych do wyjaśnienia zasadach, niezbyt długim czasie rozgrywki i sporej interakcji negatywnej, tak by gracze mogli sobie wzajemnie dokuczać. „Sushi Go Party!" idealnie wpisuje się w te założenia, choć przy okazji wywołuje uczucie głodu. Oczywiście pod warunkiem, że lubi się surową rybę!