Maciej Konieczny: W Skandynawii Razem znalazłoby się trochę na lewo od centrum

W Polsce mamy jedne z największych nierówności w Europie. Przeszliśmy od stosunkowo egalitarnego społeczeństwa do takiego, ?które pod tym względem sytuuje się gdzieś między standardami europejskimi a rosyjskimi. Pomiędzy ludźmi bardzo szybko powstaje przepaść, którą bardzo trudno będzie zasypać - mówi Maciej Konieczny, poseł partii Razem.

Plus Minus: Jak się zostaje nacjonalistą?

Jest się zagubionym młodym chłopakiem, bo to są jednak przeważnie faceci. Człowiek może mieć nawet dobre intencje, ale nie radzi sobie ze światem. W dodatku widzi, że on jest niesprawiedliwy i chciałby w nim coś zmienić. Rozgląda się dookoła i tak się składa, że jedyna buntownicza opcja, która jest pod ręką, to radykalna prawica.

Tak było w pana rodzinnych Gliwicach?

Myślę, że w ogóle poza Warszawą tak to zwykle wyglądało dla każdego, kto nie wychował się w wielopokoleniowej, inteligenckiej rodzinie. Nie było widocznej, wyrazistej lewicy, która tłumaczyłaby świat ?i była realną alternatywą.

A narodowcy tłumaczyli?

Byłem kibicem... Jeździłem do Katowic na mecze. To był jakiś sposób socjalizacji młodych chłopców, bo nie ma ?w Polsce wielu sposobów spędzania czasu w grupie. Stadion daje poczucie wspólnoty, potrzebowałem go. Słuchasz romantyczno-nacjonalistycznych piosenek ?i czujesz się silny, bo jeste...

