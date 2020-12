Mikołajek i Mikołaj materiały prasowe

Michał Dobrołowicz

Czy w czasach zdalnego nauczania i e-dzienników wciągające mogą być opowiadania, których akcja rozgrywa się ponad 50 lat temu, gdy na szkolnych ławkach stały kałamarze, a uczniowie mieli w czwartki wolne od lekcji? Tak – odpowiedzą wszyscy ci, co lubią serię przygód o Mikołajku, którą stworzył René Goscinny, autor m.in. „Asteriksa". Oto dwa kolejne zestawy historii, których akcja rozgrywa się gdzieś we Francji. Dokładnej lokalizacji nie znamy, a ważniejsze od tego – gdzie, jest to – kto w nich uczestniczy.