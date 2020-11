Radek Rak. Pisarz małych ojczyzn

Chciałbym wykreować rzeczywistość, która odpowiedziałaby na pytanie, jak wyglądałby nasz świat, gdyby to gnoza, a nie chrześcijaństwo, wygrała i to ona sprawowała rząd dusz w Europie – mówi Katarzynie Płachcie pisarz Radek Rak, laureat Nagrody Nike 2020.

Plus Minus: Jak to się stało, że weterynarz został pisarzem?

To było raczej w drugą stronę. Zacząłem pisać znacznie wcześniej, zanim jeszcze zostałem weterynarzem. Już od dziecka podejmowałem próby pisania do szuflady, ale były to rzeczy, które do niczego się nie nadawały. Pierwsze opowiadania opublikowałem jeszcze w czasie studiów, kiedy mieszkałem w Lublinie. Zastanawiałem się, w jaki sposób dorobić sobie do studenckiego budżetu, i wpadłem na pomysł konkursów literackich, gdzie oferowano nagrody pieniężne. Nie były to jakieś oszałamiające kwoty, ale w owych czasach dla mnie całkiem znaczące, bo za jedno czy dwa takie opowiadania mogłem np. pojechać na wakacje. Nie były to teksty wybitne, ale po prostu takie, które można było wreszcie komuś pokazać i gdzieś je opublikować. Używając metafory lotniczej, nie był to może pierwszy profesjonalny samolot, ale raczej coś, co zdołało przelecieć 200 metrów i się nie rozbiło.

Pamięta ...

