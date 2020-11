Geniusz epoki genialnej materiały prasowe

Kilka lat temu, kiedy na Zamku Królewskim przygotowywałem wraz z Robertem Kuśmirowskim kolejną edycję wystawy „W stronę Schulza", zgłosiła się do mnie młoda plastyczka. Zapytała, czy mogłaby przed wejściem do Arkad Kubickiego, gdzie miała się odbyć ekspozycja, ustawić swoją inspirowaną Schulzem instalację „Szpilki", na co zgodziliśmy się bez wahania. Tą plastyczką była Anna Kaszuba-Dębska, autorka wydanej właśnie przez Znak biografii „Bruno. Epoka genialna".