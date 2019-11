Książki chodzą parami

Pisarka Sylwia Chutnik poleca w "Plusie Minusie".

Ostatnio lubię układać książki w pary czytelnicze. Do jednej z nich należą „Czarownice. Niezwyciężona siła kobiet" Mony Chollet, pięknie wydane przez Karakter. Rzecz dotyczy tego, w jaki sposób siła wiedźm i czarownic oraz to, jak były zabijane i prześladowane przez stulecia, ma wpływ na kobiety teraz. Co one mogą zrobić z siłą przodkiń? To nie tylko czarna magia i kręgi, ale dużo polityki. Również tej aktualnej, dotyczącej analizy ruchu #MeToo i protestów przeciwko polityce Donalda Trumpa. Powiewa nad tym sztandar drugiej fali feminizmu. Z tą książką parę tworzy autobiografia Glorii Steinem „Moje życie w drodze", którą dopiero wczoraj dostałam. W 2020 r. ukaże się o niej film. Na pewno będzie się o nim mówić. Interesuje mnie życie tej ikonicznej feministki.









Z polskich tytułów jestem ciekawa książki Agaty Zborowskiej „Życie rzeczy w powojennej Polsce". Powstała na podstawie doktoratu Agaty. Chcę sprawdzić, jak wyglądało życi...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Odbierz 50% rabatu na miesięczną eprenumeratę Rzeczpospolitej E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ