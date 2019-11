Pobudka kolonistów

Leon Czołgosz, amerykański anarchista o polskich korzeniach, niechlubnie zapisał się w amerykańskiej historii. W 1901 r. postrzelił prezydenta Williama McKinleya. Lekarze mieli nadzieję, że uda im się uratować polityka. Niestety, w ranę wdarła się gangrena i mężczyzna zmarł, torując w ten sposób drogę do Białego Domu Theodore'owi Rooseveltowi.

Co by się stało, gdyby McKinley nie zginął, a Roosevelt nie został prezydentem? Autorzy fabularnej gry akcji „The Outer Worlds" mają na ten temat swoje zdanie. Według nich prawa antytrustowe nie byłyby tak surowo stosowane i wielkie korporacje objęłyby władzę nad światem. W przyszłości, kiedy międzygwiezdne podróże z nadświetlną prędkością stałyby się możliwe, to właśnie korporacje decydowałyby o wszystkim.









Gra Tima Caina i Leonarda Boyarsky'ego stara się pokazać ich prawdziwą naturę. Gracz wciela się w jednego z kolonistów wysłanych na rubieże galaktyki. Jego statek znika z radarów na kilkadziesiąt lat, potem bohater jako jeden z nielicznych budzi się z kriogenicznego snu. Aby uratować swój nowy dom, będzie musiał nauczyć się żyć w świecie rządzonym przez bezwzględne firmy i ludzi, którzy zrobią wszystko dla zysku.

Ta niepokojąca wizja okazuje się jednak zaskakująco barwna. Malownicze światy pełne niezwykłej fauny i flory rob...

