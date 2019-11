Robert Górski & Mariusz Cieślik: To co będzie? Nic nie będzie

Koń, jaki jest, każdy widzi. I każdy widzi, że stoi u żłobu w Brukseli.

Tylko płacz i zgrzytanie zębów. Nie będzie Tuska na białym koniu. Koń okulał.

Znaczy się, Tusk ponoć zamówił sondaż, z którego wynikło, że wyborów prezydenckich nie wygra. To co się będzie kopał z koniem. Znaczy z Kaczorem.

To co będzie? Niczego nie będzie. Niezapomniany kandydat Kononowicz miał rację. Nawet Leszek Miller twierdzi, że Duda ma w zasadzie wygrane wybory. Chociaż był już kiedyś kandydat, co przegrał, mimo że mogło mu zaszkodzić tylko przejechanie ciężarnej zakonnicy na pasach. No, ale on miał wąsy. Niby Bronisław, ale Janusz.

To znaczy niczego nie będzie po stronie opozycji w wyborach prezydenckich. Zasadniczo mamy całkiem niezłą opinię o Kosiniaku-Kamyszu?z PSL-u. Człowiek kulturalny, inteligentny?i normalny. Taki, co to w Polsce żadnych wyborów nie wygra.

No dobra, ale nawet jak go PSL wystawi, to kto go poprze? Dla Schetyny największy minus jest taki, że nie jest z PO. Z kolei dla wszystkich innych to największy plus.

S...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Odbierz 50% rabatu na miesięczną eprenumeratę Rzeczpospolitej E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ