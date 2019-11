Proste ludzkie historie

Piosenkarka Ania Rusowicz poleca w "Plusie Minusie".

Kiedy pracuję nad nowym materiałem, staram się nie słuchać niczego, żeby dotrzeć do tego, co mi w duszy gra. Mimo to mogę polecić płyty Mikromusic „Z dolnej półki" oraz Ralpha Kamińskiego. Nie myślę kluczem gatunków muzycznych. Szukam w muzyce prawdy, potencjału artystycznego. Cieszę się, że są wśród polskich artystów tacy, którzy mnie inspirują. To m.in. Basia Wrońska. Z płyt zachodnich bardzo lubię albumy Lee Fieldsa czy Kelly'ego Finingana. To artyści mało znani w Polsce. Myślę, że warto ich posłuchać, jeśli ktoś lubi muzykę inspirowaną latami 60. Wracam też do klasyki rocka, czyli albumu „Pearl" Janis Joplin i do The Doors.









W ostatnim czasie, niestety, nie miałam czasu, żeby sobie poczytać, ponieważ byłam pochłonięta pracą nad nową płytą. W wolnej chwili sięgam po dużo książek psychologicznych czy też motywujących. Na pewno mogę polecić książkę „Pełna moc możliwości" Jacka Walkiewicza. Pan Jacek napisał ją po cichu. Marzył o otwarciu ...

