Miłość ci wszystko wybaczy

Jola Janus ma zadatki na idolkę. Piękna to kobieta i charakterna. Ma blisko 70 lat i postanowiła, że właśnie teraz zacznie drugie życie.

Wcześniej robiła tylko to, czego oczekiwało od niej otoczenie. Postępowała w myśl sentencji „na dobre i na złe". Powtarzała je sobie za każdym razem, gdy mąż Bogdan ją bił i wyzywał, będąc pod wpływem alkoholu. Usłyszała od przyjaciółek: „Dlaczego się na to godzisz? Dlaczego się nie rozwiedziesz? On nie ma prawa się tak do ciebie zwracać". Teraz, po 45 latach małżeństwa znajduje w sobie siłę, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i odejść. Decyzję aprobują jej dzieci, z których większość mieszka zagranicą. Jako osoba wierząca wątpliwościami podzieliła się z księdzem. Powiedziała, że ma teraz dwóch mężów – jednego złego, a drugiego dobrego. Zadała pytanie: „Czy takiego człowieka, co robi krzywdę, można kochać całe życie?". Ksiądz stara się ją od tego odwieść, twierdząc, że powinna wybaczyć i pozostać wierną do końca. Ona jednak uważa, że Pan Bóg się nie pogniewa, gdy teraz „nie będzie przeklinała i szczerze pokocha"....

