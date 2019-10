To nie tak, jak myślisz, kochanie AdobeStock

Jeśli supermarket kojarzy się z winem, to, umówmy się, winem raczej marnym. Tak? To dziś będzie inaczej. Francuski Auchan co roku urządza coś, co nazywa festiwalem win i tam właśnie trafiają butelki lepsze, czasem nawet świetne. Jeśli w waszym sklepie ich nie ma, to obiecują dostarczyć.