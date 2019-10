Subtelne kłamstwo snobizmu

Nie tylko złodziejom najlepiej współpracuje się w ciemności i milczeniu. Kiedy niczego nie trzeba tłumaczyć, wydawać instrukcji i poleceń, a ciała tak dobrze znają wspólną sekwencję ruchów, że żaden zamek ani alarm nie jest w stanie ich powstrzymać. Nie widzą się ani nie słyszą, ale dzielą ten sam lęk i podniecenie, determinację wzbierającą z każdą przybliżającą ich do celu chwilą. Nie tylko złodzieje dobrze znają nastrój intymności zbrodni. Łączą się w nim ze sobą tak samo ci, którzy piszą, z tymi, którzy naprawdę ich czytają. Dopiero z ich związku rodzi się literatura, owoc pogrążonego w ciemności i ciszy współsprawstwa.

Kilka dni temu odbyła się w Tychach premiera monumentalnej opery „Drach" na podstawie prozy Szczepana Twardocha, zanurzonej pod każdym względem w śląskości – miejscu, języku i losie. Wydarzenie pomyślane jako ostateczny dowód na rzecz istnienia śląskiej literatury, podnoszące ją w końcu do rangi najbardziej ambitnej i wymagającej z dziedzin sztuki jest jednocześnie kluczowym dowodem w jeszcze innej sprawie. Osamotnienia literatury jako takiej. Umoszczenia sobie przez nią wygodnego i ekskluzywnego kąta na marginesie już nie tylko kultury, ale życia w ogóle. Skoro dowodem na literackość języka jest zamknięcie go w ramach nie tylko najbardziej ambitnej, ale też i najmocniej skostniałej, najgłębiej zanurzonej w snobizmie gałęzi sztuki, dziedziny będącej już bardziej faktem społecznym niż artystycznym, to dowód taki jest również drogowskazem. Wyznacza literaturze miejsce, do którego ta będzie zmierzać.









Snobizm jest najwyższą formą nieporozum...

