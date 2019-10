Wykwit mądrości

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych psychoterapeutów, rzec by można człowiek instytucja. W 1978 r. współzakładał Laboratorium Psychoedukacji, czyli „pierwszą w obozie państw socjalistycznych samodzielną, funkcjonującą poza strukturami służby zdrowia, komercyjną placówkę treningu psychologicznego i psychoterapii". Obecnie jest dyrektorem Instytutu Psychoimmunologii IPSI.

Pisanie autobiografii to wyzwanie dla odważnych, bo wymaga nie tylko dystansu do siebie, ale i szczerości. Wojciech Eichelberger podjął się tego zadania, choć twierdzi, że zajęło mu ono kilka lat, bo jest człowiekiem bardzo zajętym zawodowo. Oczekiwać jednak można, że mając 75 lat i praktykując zen – będzie w swych wyznaniach przejrzysty jak woda ze strumienia. Z tym jednak jest problem. Przemilczał na przykład współautorstwo z Andrzejem Samsonem książki pt. „Dobra miłość – co robić, by nasze dzieci miały udane życie", opublikowanej w 2003 r. Samson, jak wiadomo, miał proces karny za molestowanie swoich nieletnich pacjentów, a czyny, o które był oskarżony i za nie skazany, miały miejsce w latach 1999–2004.









Pomija też skrupulatnie Eichelberger fakt, że on sam w 2003 r. został zawieszony na rok w prawach członka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego za naruszenie kodeksu etyczno-zawodowego psychologa, a chodziło o romans z pacjentką. W książ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: eprenumerata Rzeczpospolitej tylko teraz dodatkowy kwartał GRATIS! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ