Jaskółka w klatce

Hunter (znakomita Haley Bennett), młoda żona bogatego męża, kobieta cicha, zlękniona i wiecznie ignorowana, czuje się coraz bardziej nieswojo zarówno w małżeństwie, jak i w sterylnym, odizolowanym od cywilizacji domu. To nie ona podejmuje tu decyzje; może co najwyżej sprzątać i gotować. Równocześnie z zajściem w ciążę zdiagnozowana zostaje u niej pica, czyli łaknienie spaczone, zaburzenie psychiczne polegające na konsumowaniu substancji niejadalnych. Zaczyna się od niewinnej kostki lodu, kończy zaś na pinezkach i bateriach, raniących nie tylko ją, ale i dziecko. „Chciałam odzyskać kontrolę" – tłumaczy terapeutce.

„Niedosyt" (2019), pełnometrażowy debiut Carla Mirabelli-Davisa, to w istocie feministyczny horror cielesny, któremu tematycznie bardzo blisko do „Dziecka Rosemary" (1968) Romana Polańskiego. Kobieta na swój sposób walczy tu ze społecznymi uwarunkowaniami, a więc z mizoginią i patriarchatem. Spożywając przedmioty, które następnie – niczym trofea – eksponuje w sypialni, na powrót zyskuje tożsamość. Poznaje i własne ciało, i otaczający ją świat, a więc wszystko to, co od dzieciństwa było jej sukcesywnie odbierane. Zajście w ciążę przelewa czarę goryczy. Hunter staje się w istocie inkubatorem dla – jak to określa jej teść – przyszłego prezesa jego firmy.







Nie bez powodu scenografia, kostiumy i charakteryzacja (fryzura bohaterki a la Doris Day) odsyłają bezpośrednio do lat 50., czyli najbardziej pruderyjnej i konserwatywnej dekady w dziejach USA, kiedy to rola kobiety ograniczała się do bycia gospodynią domową. Modernistyczna willa jest tu s...

