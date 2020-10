Gole w zwolnionym tempie

Tsubasa – znany w Polsce jako Kapitan Jastrząb – w latach 90. podbił serca polskich miłośników anime. Dla ówczesnych dzieciaków stał się postacią kultową, wzorem kumpla i piłkarza. Nie tylko dla nich zresztą, bo do inspiracji azjatyckim bohaterem przyznają się również Zinedine Zidane i Neymar.

Gra „Captain Tsubasa: Rise of New Champions" pozwala pokierować losami Tsubasy i jego kolegów z drużyny podczas zmagań o trzeci puchar szkół średnich. Mecze nie przypominają tych z serii „FIFA". Twórcy zrezygnowali z realizmu i skoncentrowali się na efektownych, niekiedy atomowych strzałach oraz widowiskowych kiwkach. Opanowanie wszystkich sztuczek wymaga czasu, ale zadanie to ułatwia dobrze przygotowany samouczek oraz możliwość przeprowadzenia swobodnego treningu. Warto to zrobić, zwłaszcza że satysfakcja po przeprowadzeniu skutecznej akcji jest olbrzymia. Dla tych, którzy tej postaci nie znają, przewidziano specjalny tryb umożliwiający stworzenie własnego piłkarza. Taki zawodnik posiada pięć cech – umiejętność gry w ofensywie i defensywie, szybkość, moc oraz technikę. Podczas rywalizacji rozwija je, stając się stopniowo coraz lepszy i bardziej niebezpieczny. Jako uczeń jednej ze szkół w Toho, Furano lub Musashi również walczy o puchar, jednak wątek fabularny nie wymaga znajomości ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Wyjątkowa okazja: Półroczna e-prenumerata Rzeczpospolitej 50% taniej E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ