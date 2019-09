Nauka straszenia

Produkcją „Man of Medan" koncern Bandai Namco rozpoczyna nową, ośmioodcinkową antologię elektronicznych horrorów. Według zapowiedzi ma ona wyznaczyć nowe granice straszenia i udowodnić niedowiarkom, że interaktywne opowieści grozy trzymają w napięciu nie gorzej niż filmy. Podobno decyduje o tym właśnie interaktywność, dzięki której gry skuteczniej wywołują emocje.

Historia w „Man of Medan" rozpoczyna się z chwilą, gdy gdzieś na Pacyfiku czwórka Amerykanów rozpoczyna badania zatopionego wraku niemieckiego samolotu z czasów II wojny światowej. Nieoczekiwanie nadciąga sztorm, a wraz z nim statek widmo, legendarny Ourang Medan. Bohaterowie zmuszeni są wejść na pokład i zbadać jego tajemnice. Nie spodziewają się, że na pokładzie upiornej jednostki czeka ich prawdziwy koszmar.









Gra rzeczywiście straszy. Fabuła zaskakuje i wciąga, a sceny akcji trzymają w napięciu. Spore wrażenie robi duszny klimat i towarzysząca rozgrywce atmosfera zagrożenia. Do dręczenia graczy twórcy „Man of Medan" wykorzystują rozwiązania stosowane w filmach, w tym głośną muzykę, pojawiające się nagle obiekty, umiejętnie stopniowane napięcie. Ciekawostką jest tak zwany moralny kompas. W wielu sytuacjach postacie muszą zadecydować, czy kierują się rozumem, sercem czy też powstrzymują się od działania. To, co zrobią, wpłynie na postrzeganie ich przez pozostałych...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: eprenumerata Rzeczpospolitej tylko teraz dodatkowy kwartał GRATIS! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ